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18:32, 1 июля 2024Экономика

Ряд россиян освободили от комиссии и пени при оплате ЖКХ

С июля пенсионеров, инвалидов и ветеранов освобождают от комиссии при оплате ЖКХ

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

С 1 июля ряд россиян освобождают от комиссии и пени при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Какие категории подпадают под новую льготу, указано в распоряжении правительства России.

Комиссии при оплате счетов за «коммуналку» отменят для пенсионеров, инвалидов и совершеннолетних членов многодетных семей. В этот список также входят члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Согласно новому закону, финорганизации не смогут взимать с этих граждан комиссионные сборы при оплате коммунальных услуг. Исключением станут лишь подразделения «Почты России».

Как ранее пояснил депутат Госдумы Александр Хинштейн, в отличие от банков на почте услуги оплачиваются в очном порядке, а не виртуально, поэтому труд операционистов должен быть оплачен. Кроме того, по словам парламентария, половина платежей ЖКХ в России приходится на отделения связи в малых населенных пунктах, где нет банков. Таким образом, если «Почта России» из-за убытков прекратит проводить оплату квитанций ЖКХ, это создаст трудности для жителей сельской местности.

Отменить комиссии на большой пресс-конференции в декабре прошлого года пообещал президент России Владимир Путин. Через несколько дней он подписал соответствующий указ, хотя перечень категорий должно было позднее определить правительство.

При этом позднее Путин рассказал, что изначально хотел отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ только для пенсионеров, относящихся к льготным категориям граждан, но оговорился, и меру распространят на всех. По его словам, как правило, пенсионеры являются льготниками, однако некоторые не попадают ни в одну категорию.

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      Виктория Клабукова
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