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18:03, 1 июля 2024Наука и техника

Китай отправит миссию к квазиспутнику Земли

China Daily: в 2025 году Китай отправит миссию к квазиспутнику Земли

Фото: Chen Haojie / Globallookpress.com

В мае 2025 года Китай планирует отправить миссию к астероиду (469219) Камоалева, являющемуся одним из квазиспутников Земли. Об этом сообщает газета China Daily.

В планах миссии Tianwen-2 планируется провести забор образцов грунта с астероида, находящегося на расстоянии 14,5 миллиона километров от планеты. Также ученые надеются выяснить, является ли Камоалева осколком Луны.

Ожидаемая продолжительность миссии — 2,5 года.

После сброса на Землю капсулы с астероидными образцами станция Tianwen-2 направится к комете 311P/PANSTARRS.

25 июня Китай впервые в истории человечества доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны. Капсула Chang’e-6 с грунтом китайской автоматической межпланетной станции Chang’e-6 успешно приземлилась на площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия.

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      Иван Потапов
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