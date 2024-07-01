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19:04, 1 июля 2024Наука и техника

Китай запустит миссии на Марс и к Юпитеру

China Daily: Китай запустит миссии на Марс (Tianwen-3) и к Юпитеру (Tianwen-4)

Фото: buradaki / Shutterstock / Fotodom

В ближайшие годы Китай планирует запустить миссии на Марс (Tianwen-3) и к Юпитеру (Tianwen-4). Об этом сообщает газета China Daily.

В рамках миссии Tianwen-3 планируется мягкая посадка на поверхность Марса, сбор образцов марсианского грунта и их отправка на Землю. Миссию планируется запустить в 2030-м.

Автоматическую межпланетную станцию Tianwen-4, предназначенную для исследования системы Юпитера, планируется запустить примерно в то же время.

Китайские специалисты уже приступили к работе над обеими миссиями.

25 июня Китай впервые в истории человечества доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны. Капсула Chang’e-6 с грунтом китайской автоматической межпланетной станции Chang’e-6 успешно приземлилась на площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия.

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      Иван Потапов
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