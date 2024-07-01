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15:58, 1 июля 2024Культура

Кологривый признался в потере ролей после пьяного дебоша

Кологривый заявил, что его выгнали из проектов после пьяного дебоша

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», актер Никита Кологривый признался, что потерял роли после пьяного дебоша в заведении Новосибирска. Об этом он рассказал в «Шоу Воли», выпуск доступен на Rutube.

«Где-то меня повыгоняли. Некоторые работы, некоторые рекламные контракты... Они испугались», — заявил артист. Однако, по словам Кологривого, со временем ситуация выровнялась и сейчас у него «все расписано».

Артист признался, что не помнит свою нетрезвую выходку. «Честное слово, это была какая-то странная, идиотская шутка с моей стороны», — прокомментировал он свое поведение.

В ночь с 18 на 19 марта Кологривый напал на сотрудников новосибирского бара и пытался склонить к близости официантку. После этого актера на семь суток арестовали по делу о мелком хулиганстве.

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      Мария Рюрикова
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