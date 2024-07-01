Кологривый признался в потере ролей после пьяного дебоша

Кологривый заявил, что его выгнали из проектов после пьяного дебоша

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», актер Никита Кологривый признался, что потерял роли после пьяного дебоша в заведении Новосибирска. Об этом он рассказал в «Шоу Воли», выпуск доступен на Rutube.

«Где-то меня повыгоняли. Некоторые работы, некоторые рекламные контракты... Они испугались», — заявил артист. Однако, по словам Кологривого, со временем ситуация выровнялась и сейчас у него «все расписано».

Артист признался, что не помнит свою нетрезвую выходку. «Честное слово, это была какая-то странная, идиотская шутка с моей стороны», — прокомментировал он свое поведение.

В ночь с 18 на 19 марта Кологривый напал на сотрудников новосибирского бара и пытался склонить к близости официантку. После этого актера на семь суток арестовали по делу о мелком хулиганстве.