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20:51, 1 июля 2024Экономика

Последствия мощного урагана в Петербурге попали на видео

Момент падения строительного крана во время урагана в Петербурге попал на видео

Северную столицу накрыл мощный ураган. Разгула стихии не выдержал строительный кран — момент его падения засняли на видео. Ролик публикует Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Невском районе города вблизи станции метро «Проспект Большевиков». На кадрах, которыми делятся подписчики канала «Питер Live», видно, как поваленная бурей конструкция лежит на земле. На улице Брянцева шквалистый ветер снес крышу супермаркета — видео с места событий разместил Telegram-канал «Петербург с огоньком».

Прошедший ураган сопровождался сильным ливнем. По сведениям Центрального участка Западного скоростного диаметра, порывы ветра достигали скорости 31 метра в секунду. В результате непогоды в нескольких районах Санкт-Петербурга рухнули деревья — одно из них упало на трамвайные пути. Ветер срывал торговые палатки, над землей взлетали мусорные баки, а поднявшийся в воздух песок застилал глаза не успевшим скрыться от бури.

Как сообщалось ранее, на фоне шторма аэропорт Пулково ввел ограничения на посадку прибывающих самолетов. Борта кружили над городом, ожидая смягчения погодных условий.

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      Виктория Клабукова
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