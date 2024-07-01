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19:31, 1 июля 2024Путешествия

В Пулково ввели ограничения на посадку самолетов

Mash на Мойке: в аэропорту Пулково ввели ограничения на посадку самолетов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели ограничения на посадку прибывающих самолетов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Уточняется, что причиной стали погодные условия. «Борты кружат над городом и ждут окончания шторма», — указано в сообщении.

Ранее направлявшиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту почти на 16 часов. Непредвиденная ситуация произошла на рейсе авиакомпании Corendon Airlines из Казани в Анталью. Такая длительная задержка была связана с поздним прибытием воздушного судна.

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      Марк Успенский
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