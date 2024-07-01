В Пулково ввели ограничения на посадку самолетов

Mash на Мойке: в аэропорту Пулково ввели ограничения на посадку самолетов

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели ограничения на посадку прибывающих самолетов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Уточняется, что причиной стали погодные условия. «Борты кружат над городом и ждут окончания шторма», — указано в сообщении.

Ранее направлявшиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту почти на 16 часов. Непредвиденная ситуация произошла на рейсе авиакомпании Corendon Airlines из Казани в Анталью. Такая длительная задержка была связана с поздним прибытием воздушного судна.