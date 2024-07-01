Крутой из Белоруссии предостерег Украину от провокаций на границе

Глава администрации Крутой: у Минска есть ответ на провокации Украины у границы

У Минска есть ответ на любой вариант развития событий на границе с Украиной. Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой предостерег Киев от провокаций, передает ТАСС.

«У нас на любой сценарий есть ответ, поэтому не хотелось бы, чтобы украинская сторона начинала какие-то провокации, ненужные абсолютно. Проверяла нас на прочность», — сказал он.

Крутой отметил, что Минск тщательно следит за ситуацией на южной границе. По его словам, белорусские военные внимательно отслеживают обстановку с самого начала конфликта.

30 июня в Белоруссии сообщили, что украинские войска сосредоточили дальнобойные беспилотники на границе с республикой. Как подчеркивалось, армия Украины концентрирует беспилотные летательные аппараты, несмотря на проблемы с дронами и средствами противовоздушной обороны на других направлениях.