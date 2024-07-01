Легкомоторный самолет задел провода, рухнул на шоссе и попал на видео

Le Figaro: легкомоторный самолет потерпел крушение и рухнул на шоссе во Франции

Туристический самолет Cessna 172 потерпел крушение во Франции. Последствия аварии попали на видео, которым делится издание Le Figaro.

Инцидент произошел в коммуне Нуазьель 30 июня. Через полчаса после взлета легкомоторный борт задел электрические провода и рухнул на шоссе. В самолете находились двое мужчин и женщина, они не выжили.

Уточняется, что пилот 1989 года рождения получил лицензию в 2023 году и имел только около 100 часов налета. Местные власти начали расследование случившегося.

Ранее в Екатеринбурге пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 10 метров. В результате люди на борту не пострадали.