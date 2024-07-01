Раскрыто принесение в жертву мальчиков у древних майя

Nature: древние майя практиковали жертвоприношение братьев и близнецов

Международная группа ученых раскрыла практику ритуального жертвоприношения мальчиков в древнем городе майя Чичен-Ица на севере полуострова Юкатан в Мексике. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

Ученые провели углубленный генетический анализ останков 64 детей, обнаруженных в чултуне (подземном резервуаре) возле Священного сенота — природного колодца, представляющего собой карстовую воронку диаметром больше 60 метров. Датирование останков показало, что чултун использовался для захоронений более 500 лет, с VII по XII века нашей эры, однако большинство детей были похоронены в период политического расцвета Чичен-Ицы между 800 и 1000 годами нашей эры.

Все 64 ребенка были мальчиками, при этом по крайней мере четверть из них имела тесные родственные связи с другими детьми, обнаруженными в чултуне. Эти дети придерживались схожей диеты, что указывает на то, что они росли в одной семье, то есть были братьями. Кроме того, были идентифицированы две пары однояйцевых близнецов.

Такие результаты свидетельствуют о том, что ритуальные жертвоприношения в Чичен-Ице проводились с выбором родных или двоюродных братьев для определенных священных действий, связанных с подземными сооружениями, которые рассматривались как входы в подземный мир. В частности, близнецы и близкие родственники могли быть выбраны для ритуалов по мотивам мифов о героях-близнецах из священной книги Пополь Вух.

Согласно одному из мифов, близнецы Хун Хунахпу и Вукуб Хунахпу спускаются в подземный мир и приносятся в жертву богам после поражения в игре с мячом. Затем сыновья-близнецы Хун Хунахпу, известные как близнецы-герои Хунахпу и Шбаланке, мстят за своего отца и дядю и проходят через повторяющиеся циклы жертвоприношений и воскрешений, чтобы перехитрить богов подземного мира.

Генетические данные, полученные в Чичен-Ице, также позволили выявить генетические изменения у современных майя, связанные с эпидемиями колониальной эпохи. В частности, были найдены варианты генов, защищающие от инфекции сальмонеллы, что свидетельствует о долгосрочном воздействии эпидемий на коренное население Мезоамерики. Так, в XVI веке войны, голод и эпидемии привели к сокращению населения на 90 процентов, а среди наиболее серьезных эпидемий была эпидемия коколизтли 1545 года, недавно идентифицированная как вызванная возбудителем Salmonella enterica Paratyphi C.