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18:40, 1 июля 2024Бывший СССР

Министры обороны и энергетики Украины отправятся в США вместе с Зеленским

Маклири: Умеров, Галущенко и Ермак отправятся в США вместе с Зеленским

Фото: Brendan Smialowski / AP

Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в США во вторник, 2 июля, отправятся глава его офиса Андрей Ермак, министр обороны страны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко. Об этом обозреватель Politico Пол Маклири сообщил в социальной сети X.

По словам журналиста, представители Киева встретятся с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Стороны обсудят выделение Украине помощи на энергетическую инфраструктуру страны.

«Несколько источников сообщили мне, что на первом месте в их списке стоит выяснение того, какие гарантии безопасности США и альянс готовы предложить Киеву, не считая приглашения вступить в НАТО, на саммите на следующей неделе», — написал Маклири.

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Результатом этого должно стать не новое соглашение между Киевом и Вашингтоном, а связка существующих договоренностей, чтобы «продемонстрировать более широкую, более сильную и единую поддержку», добавил обозреватель со ссылкой на слова неназванного дипломата НАТО.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Киев рассчитывает на приглашение в НАТО. Получить его Украина хочет после саммита альянса, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

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      Екатерина Грищенко
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