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14:10, 1 июля 2024Из жизни

Молния поразила 50 христиан

В США молния ударила в туристическую группу из 50 юных христиан

Фото: Christian Lue / Unsplash

В США семь человек госпитализировали после того как молния поразила туристическую группу в штате Юта. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел в четверг, 27 июня, недалеко от города Салина в округе Севир. Поход был организован мормонской Церковью Святых последних дней, в нем участвовали десятки юных христиан. «Из-за краткосрочной грозы в том районе появилось много луж. Во время похода молния ударила в землю рядом с юношей. Около 50 молодых людей почувствовали разряд. У семерых возникли проблемы со здоровьем из-за электрического шока», — сказано в сообщении полиции округа.

Двоим из семерых пострадавших понадобилась срочная помощь, и их отправили в больницу на вертолете. Остальные были госпитализированы в общем порядке в другую клинику. Врачи заявили, что жизни молодых людей ничего не угрожает.

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Остальных участников похода отвели в город и передали родителям. Сообщений об ухудшении их состояния не поступало.

Ранее в Китае молния ударила в двух людей на площади железнодорожного вокзала в Цзиньчжоу. Обоих срочно доставили в больницу.

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      Никита Савин
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