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03:35, 1 июля 2024Из жизни

Мужчина расправился с бывшей возлюбленной в день ее свадьбы

News9Live: в Индии мужчина расстрелял бывшую возлюбленную в день ее свадьбы

Фото: Olivia Bauso / Unsplash

В Индии молодой мужчина расправился с бывшей возлюбленной, которая готовилась к свадьбе в салоне красоты. Об этом сообщает News9Live.

22-летняя Каджал Ахирвар из города Джханси, штат Уттар-Прадеш, отправилась в салон красоты в день свадьбы, чтобы сделать макияж. Через некоторое время в помещение ворвался вооруженный молодой человек по имени Дипак, который прежде состоял с девушкой в романтической связи.

Мужчина обвинил Ахирвар в предательстве и потребовал, чтобы она вышла к нему. Девушка отказалась. Тогда бывший возлюбленный выбил дверь в зал, сделал несколько выстрелов и убежал. Ахирвар доставили в больницу, однако врачи уже ничем не смогли ей помочь.

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Преступление было совершено на глазах у родных девушки. Следователи выяснили, что Дипак и Ахирвар выросли в одной деревне. В данный момент полиция разыскивает мужчину.

Ранее в Индии мужчина изнасиловал 22-летнюю девушку, а потом явился к ней домой накануне свадьбы и попытался похитить. Индиец пришел к невесте с вооруженными друзьями и напал на ее родных.

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      Никита Савин
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