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22:14, 1 июля 2024Силовые структуры

Один из организаторов отряда «Погоня» объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск одного из организаторов отряда «Погоня»

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Один из организаторов отряда «Погоня», Вадим Прокопьев, воевавший в Вооруженных силах Украины, объявлен в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

Также 1 июля Второй Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к 14 годам лишения свободы украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан Минюстом РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за призывы нанести ядерный удар по России и распространение ложной информации о Вооруженных силах страны.

Ранее российские правоохранители объявили в розыск 28 украинских военачальников за совершение различных преступлений против мирных жителей.

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      Юлия Мискевич
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