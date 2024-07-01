Один из организаторов отряда «Погоня» объявлен в розыск

Один из организаторов отряда «Погоня», Вадим Прокопьев, воевавший в Вооруженных силах Украины, объявлен в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.
Также 1 июля Второй Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к 14 годам лишения свободы украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан Минюстом РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за призывы нанести ядерный удар по России и распространение ложной информации о Вооруженных силах страны.
Ранее российские правоохранители объявили в розыск 28 украинских военачальников за совершение различных преступлений против мирных жителей.