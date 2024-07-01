На российский город обрушился град размером с помидоры

На Хабаровск обрушился град размером с помидоры черри

Крупный град обрушился на Хабаровск в первый день июля. Кадры, заснятые жителями российского города, опубликовал Telegram-канал Mash.

На попавших в сеть видео град вместе с каплями дождя падает на улицы Хабаровска. Судя по фото, размер градин сравним с помидорами черри. По данным канала, сейчас в городе слышны раскаты грома, наблюдается молния и не прекращается дождь с мощным ветром.

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