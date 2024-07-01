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13:17, 1 июля 2024Бывший СССР

На Украине назвали вариант мощного сигнала от партнеров с Запада

На Украине назвали передачу израильских Patriot мощным сигналом
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Украина остро нуждается в системах противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и ракетах к ним, и передача таких систем из Израиля стала бы мощным сигналом от западных партнеров. Об этом сообщил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш, его слова передает «РБК-Украина».

«Было бы хорошо, если бы подобные системы поступали в кратчайшие сроки. Поскольку мы видим, какая динамика боевых действий сейчас, какая интенсивность, и эти системы необходимы нам буквально на вчера», — заявил Евлаш.

Он добавил, что ВСУ не обладают информацией о количестве и модификациях израильских систем, Patriot которые могут передать Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Patriot не обеспечат защиту от ударов Вооруженных сил России корректируемыми авиационными боеприпасами из-за разницы в стоимости ракет ЗРК и российских боеприпасов. По его словам, для эффективной борьбы Киеву нужно порядка тысячи ракет Patriot в месяц.

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      Валентин Карант
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