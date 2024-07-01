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14:42, 1 июля 2024Бывший СССР

На Украине оценили число потенциальных новобранцев среди заключенных

Минюст Украины: вербовка заключенных в ВСУ может дать до 5 тысяч новобранцев

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вербовка заключенных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) может дать до 5 тысяч новобранцев. Об этом заявила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая в интервью The Associated Press (AP).

Высоцкая сообщила, что ряды ВСУ пополнили порядка трех тысяч заключенных. По оценкам чиновника, всего в ряды украинской армии могут вступить до пяти тысяч осужденных. Она добавила, что интерес к программе условно-досрочного освобождения для службы в ВСУ превзошел первоначальные ожидания властей.

«Это определенно помогло бы», — заявила замглавы украинского минюста. По ее оценкам, подать заявку на службу в ВСУ потенциально могут до 27 тысяч заключенных. AP отмечает, что по оценкам правительства Украины всего в тюрьмах страны находится около 42 тысяч человек.

Ранее командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) ВСУ Дмитрий Кухарчук рассказал об ожидании офицерами пополнения из заключенных. По его словам, ВСУ ждут осужденных из-за критической нехватки личного состава.

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      Юрий Леонов
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