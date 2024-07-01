В Одессе 17-летняя девушка застрелила десантника ВСУ из автомата Калашникова

В Одессе 17-летняя девушка застрелила бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Думская».

По информации журналистов, две пары молодых людей выпивали алкогольные напитки на съемной квартире. В один момент подозреваемая взяла в руки автомат Калашникова, который 24-летний друг пострадавшего не сдал по возвращении из командировки. Из-за неосторожного обращения с оружием девушка выстрелила в 23-летнего десантника ВСУ.

От полученного ранения военный скончался. В отношении 17-летней несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело об убийстве по неосторожности. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ попытались убить украинскую снайпершу. Сослуживцы дважды выстрелили в нее. Женщину спасли российские военнослужащие.