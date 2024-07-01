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13:22, 1 июля 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли коррупционную схему с участием чиновников Минюста

СБУ заявила о раскрытии коррупционной схемы с участием главы управления Минюста

Фото: Владислав Содель / Коммерсантъ

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла коррупционную схему с участием бывшего главы межрегионального управления министерства юстиции страны. Об этом ведомство заявило в своем Telegram-канале.

Как сообщается, чиновники брали взятки за закрытие исполнительных производств в отношении имеющих долги граждан. В организации схемы также участвовал посредник из Ивано-Франковска.

В СБУ отметили, что в числе руководителей сообщества был экс-глава Западного межрегионального управления Минюста. «На момент разоблачения коррупционной схемы он являлся действующим руководителем учреждения», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее на Украине уволили заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого после связанного с недвижимостью коррупционного скандала. Отмечается, что чиновник ушел с поста по собственному желанию.

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      Юрий Леонов
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