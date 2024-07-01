На Украине уволили замгенпрокурора после коррупционного скандала

На Украине уволили замгенпрокурора Вербицкого после коррупционного скандала

На Украине уволили заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого после коррупционного скандала связанного с недвижимостью. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

«Генеральный прокурор Андрей Костин 01.07.2024 подписал приказ об увольнении [Вербицкого]», — говорится в публикации.

Отмечается, что замгенпрокурора ушел с поста по собственному желанию. В украинских СМИ писали, что стоимость имущества чиновника многократно превышает его доходы.

Ранее Вербицкого отстранили от исполнения обязанностей. Сам чиновник назвал обвинения кампанией по его дискредитации. По его словам, обвинения в незаконном обогащении связаны с расследованиями против нелегального игорного бизнеса.