Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:24, 1 июля 2024Экономика

На Украине раскрыли объем внешней помощи с начала года

Минфин Украины: объем внешней помощи стране составил $13,8 млрд в январе-июне

Фото: Alina Smutko / Reuters

По итогам первой половины 2024 года Украина получила от своих иностранных партнеров помощь в размере 13,8 миллиарда долларов. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства финансов (Минфина) республики.

В ведомстве отметили, что крупнейшими донорами Украины за этот период времени стали страны Евросоюза (ЕС), а также Япония, Канада и Международный валютный фонд (МВФ). На долю первых пришлось в общей сложности 8,503 миллиарда долларов финпомощи, объем поддержки со стороны азиатского государства составил 2,131 миллиарда.

В свою очередь, Канада предоставила Украине 1,471 миллиарда долларов. На долю МВФ пришлись дотации на общую сумму в 881 миллион долларов. В число ключевых доноров также вошли Великобритания (515 миллионов) и Норвегия (295 миллионов). «Внешнее финансирование — 13,8 миллиарда долларов. Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — 6,4 миллиарда», — резюмировали в украинском Минфине.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о запланированном властями республики снижении западной помощи в 2025-2027 годах. В этот период, как уточнил он, ожидается почти двукратное сокращение дотаций со стороны ключевых партнеров Украины. В 2025 году Киев рассчитывает получить поддержку в размере 37,8 миллиарда долларов по текущему курсу, в 2026-м — 25,7 миллиарда, а в 2027-м — 19,4 миллиарда, заключил политик.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Это причины для беспокойства». В Кремле прокомментировали скопление войск Украины у белорусской границы

      Раскрыто принесение в жертву мальчиков у древних майя

      Мигрант сбил вышедшую на тротуар из трамвая 16-летнюю российскую школьницу

      В России решили увеличить сборы с авиакомпаний

      Врач назвала оптимальное количество воды в день

      В Одессе 17-летняя девушка застрелила бойца ВСУ из автомата. Она хотела посмотреть оружие

      На Украине раскрыли объем внешней помощи с начала года

      В России нашли обломок пролетевшего над Оренбуржьем метеорита

      В Москве рассказали о работе спортивных клубов в школах и колледжах

      Подсчитана необходимая для одобрения ипотеки зарплата

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше