На Украине раскрыли объем внешней помощи с начала года

Минфин Украины: объем внешней помощи стране составил $13,8 млрд в январе-июне

По итогам первой половины 2024 года Украина получила от своих иностранных партнеров помощь в размере 13,8 миллиарда долларов. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства финансов (Минфина) республики.

В ведомстве отметили, что крупнейшими донорами Украины за этот период времени стали страны Евросоюза (ЕС), а также Япония, Канада и Международный валютный фонд (МВФ). На долю первых пришлось в общей сложности 8,503 миллиарда долларов финпомощи, объем поддержки со стороны азиатского государства составил 2,131 миллиарда.

В свою очередь, Канада предоставила Украине 1,471 миллиарда долларов. На долю МВФ пришлись дотации на общую сумму в 881 миллион долларов. В число ключевых доноров также вошли Великобритания (515 миллионов) и Норвегия (295 миллионов). «Внешнее финансирование — 13,8 миллиарда долларов. Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — 6,4 миллиарда», — резюмировали в украинском Минфине.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о запланированном властями республики снижении западной помощи в 2025-2027 годах. В этот период, как уточнил он, ожидается почти двукратное сокращение дотаций со стороны ключевых партнеров Украины. В 2025 году Киев рассчитывает получить поддержку в размере 37,8 миллиарда долларов по текущему курсу, в 2026-м — 25,7 миллиарда, а в 2027-м — 19,4 миллиарда, заключил политик.