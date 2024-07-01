Украина запланировала снижение объема помощи Запада

Депутат Рады Железняк сообщил о готовности Украины к снижению помощи Запада

Финансовые планы правительства Украины на 2025-2027 годы предусматривают существенное, почти в два раза, снижение объемов помощи от западных партнеров, хотя и сохранение их в озвученных ранее рамках. Об этом со ссылкой на данные бюджетной декларации на соответствующий период в своем Telegram-канале пишет депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

В 2025 году Киев планирует получить 1,53 триллиона гривен (37,8 миллиарда долларов по текущему курсу), в 2026-м — 1,04 триллиона (25,7 миллиарда), а в 2027-м — 786,5 миллиарда (19,4 миллиарда). Кабмин рассчитывает подготовиться к такому сокращению поступления с помощью дополнительного ряда мер, который должен приносить до 340 миллиардов гривен в год.

Также власти ожидают снижения курса национальной валюты. За три года гривна должна подешеветь к доллару на 15 процентов, с уровня 40,4 гривны за доллар до 46,5 гривны.

Одновременно в правительстве готовы сократить оборонные расходы бюджета в ближайшие годы до 2,2 триллиона гривен в 2025-м, 1,6 триллиона в 2026-м и 1,5 триллиона в 2027-м.

Железняк напомнил, что бюджетную декларацию правительство должно было одобрить к 1 июня, но сделало это только 28 числа. Депутат объяснил такое промедление консультаций с партнерами из Международного валютного фонда (МВФ).

Ранее глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей отмечал, что со временем поддержка Киева будет сокращаться, а власти должны активнее задействовать «внутренние ресурсы».

Три недели назад премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для поддержки украинской экономики и ликвидации последствий боевых действий Киеву в ближайшие десять лет необходимы от 10 до 30 миллиардов долларов ежегодно.