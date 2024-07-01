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13:18, 1 июля 2024Бывший СССР

На Украине возбудили дело против главы Башкирии

В Офисе Генпрокурора Украины возбудили дело против главы Башкирии Хабирова

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

В офисе Генерального прокурора Украины возбудили дело против главы Башкирии Радия Хабирова и мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Их подозревают в совершении действий, направленных на изменения государственной границы Украины, сообщает в Telegram пресс-служба ведомства.

«Должностные лица российской республики [Башкортостан] и ее столицы [города Уфа] с начала полномасштабного вторжения России в Украину способствуют материальному и финансовому обеспечению потребностей российских войск», — говорится в публикации.

В офисе Генпрокурора чиновников подозревают в нарушении части третьей статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины.

Ранее на Украине объявили в розыск арестованного в России по делу о мошенничестве экс-командующего 58-й российской общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова. Военного на Украине подозревают в ведении войны.

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      Глеб Палехов
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