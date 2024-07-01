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12:12, 1 июля 2024Россия

На Урале нашли оторванную руку в привезенной для ремонта с СВО гаубице

E1.ru: на заводе в Екатеринбурге в гаубице с СВО нашли оторванную руку
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Екатеринбурге на оборонном заводе в гаубице, привезенной для ремонта из зоны специальной военной операции (СВО), нашли оторванную руку. Об инциденте стало известно уральскому порталу E1.ru.

Все произошло 25 июня, сотрудники предприятия начали разбирать орудие и заметили конечность. Как пояснил источник издания, знакомый с ситуацией, рабочие были шокированы и тут же вызвали полицию.

Прибывшие на место оперативники изъяли руку. По факту случившегося на заводе организовали проверку.

До этого сообщалось, что в Челябинске на кладбище обнаружили свалку ящиков с фамилиями участников спецоперации. По словам местной журналистки, на фрагментах транспортировочных ящиков были видны фамилии не вернувшихся бойцов, воинские звания и другие данные.

Необычную находку осмотрели представители военного комиссариата, городского управления ЖКХ и подрядчика, который пообещал утилизировать ящики.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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