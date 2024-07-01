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15:23, 2 июля 2024Наука и техника

Созданы уничтожающие рак нанороботы

Nature Nanotechnology: созданы уничтожающие рак нанороботы

Изображение: Pixabay

Ученые Каролинского института в Швеции разработали нанороботов, способных уничтожать раковые клетки у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Nanotechnology.

Нанороботы основаны на ранее изготовленных пептидных структурах в виде гексагонального узора, который обладают цитотоксичным действием. Поскольку это соединение действует неизбирательно и способно вредить здоровым клеткам, его спрятали внутри наноструктуры, сконструированной из ДНК.

Метод ДНК-оригами был использован для создания «аварийного выключателя», который активируется только при определенных условиях, таких как низкий уровень pH или кислая микросреда, обычно окружающая раковые клетки. В нормальном pH 7,4 пептидное «оружие» остается неактивным, но при снижении pH до 6,5 оно начинает действовать против опухолевых тканей.

Эффективность нанороботов была подтверждена в экспериментах на мышах с опухолями молочной железы. Введение нанороботов привело к 70-процентному снижению роста опухоли по сравнению с мышами, которым вводили неактивную версию нанороботов. Исследователи планируют проверить эффективность метода на более сложных моделях рака, имитирующих реальные заболевания человека.

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      Александр Еникеев
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