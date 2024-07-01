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17:50, 1 июля 2024Бывший СССР

Науседа поддержал выход Литвы из Конвенции по кассетным боеприпасам

Президент Литвы Науседа поддержал выход из Конвенции по кассетным боеприпасам
СюжетМинобороны

Фото: Denis Balibouse / Pool / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа поддержал выход страны из Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает использование, передачу и накопление такого оружия. Об этом сообщил советник главы государства Ридас Ясюленис, передает Delfi.

«Президент одобряет денонсацию Ословской Конвенции по кассетным боеприпасам с дальнейшим координированием действий Литвы со своими союзникам», — сказал он.

По его словам, лидер республики намерен укрепить потенциал армии Литвы, в том числе с помощью кассетных боеприпасов.

26 июня глава литовского Минобороны Лауринас Касчюнас заявил, что страна планирует выйти из конвенции до конца 2024 года. Министр обороны также уточнил, что речь идет о сроках до конца полномочий правительства. Новый состав кабинета министров Литвы будет сформирован по итогам парламентских выборов в октябре этого года.

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      Кристина Есикова
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