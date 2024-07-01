Науседа поддержал выход Литвы из Конвенции по кассетным боеприпасам

Президент Литвы Науседа поддержал выход из Конвенции по кассетным боеприпасам

Президент Литвы Гитанас Науседа поддержал выход страны из Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает использование, передачу и накопление такого оружия. Об этом сообщил советник главы государства Ридас Ясюленис, передает Delfi.

«Президент одобряет денонсацию Ословской Конвенции по кассетным боеприпасам с дальнейшим координированием действий Литвы со своими союзникам», — сказал он.

По его словам, лидер республики намерен укрепить потенциал армии Литвы, в том числе с помощью кассетных боеприпасов.

26 июня глава литовского Минобороны Лауринас Касчюнас заявил, что страна планирует выйти из конвенции до конца 2024 года. Министр обороны также уточнил, что речь идет о сроках до конца полномочий правительства. Новый состав кабинета министров Литвы будет сформирован по итогам парламентских выборов в октябре этого года.