Касчюнас: Литва намерена выйти из конвенции о запрете кассетных бомб в 2024 году

В Литве захотели отменить запрет кассетных бомб до конца 2024 года. Об этом заявил министр обороны республики Лауринас Касчюнас, передает ТАСС.

По его словам, прибалтийская республика намерена выйти из конвенции о запрете кассетных бомб. Касчюнас подчеркнул, что его время «жестко расписано», в связи с чем этот вопрос должен быть решен в ближайшие месяцы.

Министр обороны также уточнил, что речь идет о сроках до конца полномочий правительства. Новый состав кабинета министров Литвы будет сформирован по итогам парламентских выборов в октябре текущего года.

Ранее Касчюнас заявлял о бессрочном размещении батальона армии США в Литве, который должен был находиться в стране до конца 2025 года. По его словам, это «боевая мощь», необходимая для сдерживания России.

