Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:07, 1 июля 2024Экономика

Названы категории россиян с выросшими с 1 июля пенсиями

Михалев: с 1 июля увеличат выплаты для уволившихся пенсионеров и инвалидов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С 1 июля для некоторых россиян вырастут пенсии. Категории граждан, которых ждет увеличение выплат, назвал aif.ru эксперт по пенсии Александр Михалев.

Для работающих пенсионеров, которые уволились в июне, выплаты индексируют автоматически с учетом коэффициентов, изменившихся за период их работы. Также поднимут пенсии гражданам, которым исполнилось 80 лет в июне.

Кроме того, вдвое увеличат выплаты от государства россиянам, которым установили первую группу инвалидности — их пенсия вырастет на 8134,88 рубля. Однако если инвалидность была установлена пенсионеру, достигшему 80 лет, двойного увеличения по обоим основаниям не произойдет, предупредил Михалев.

По словам эксперта направления «Народный фронт. Аналитика» Виктории Нельга, в июле вступят в силу изменения в законодательстве, которые упростят процедуру получения накопительной пенсии. Россияне смогут забрать пенсионные накопления единовременно, если рассчитанная из них накопительная пенсия окажется менее десяти процентов от установленного по всей стране размера прожиточного минимума пенсионера.

В Госдуму внесли законопроект о социальной доплате к страховой пенсии по старости для пенсионеров, имеющих 30-летний страховой страж. Согласно документу, сумма надбавки составит «до двукратной величины прожиточного минимума пенсионера». В беседе с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что пенсионеров, отработавших 30 и более лет, хотелось бы обеспечить повышенной пенсией. Однако необходимо четко отдавать себе отчет, не разбалансирует ли это пенсионный бюджет, не повлечет ли это снижение пенсии для остальных пенсионеров, отметила она.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о минометной атаке ВСУ на крупное российское предприятие

      В Германии оценили шансы Макрона попасть в учебник по истории после провала на выборах

      В России взыскали с Google 10 миллиардов рублей

      Глава МИД Германии резко высказалась о планах Путина в Европе

      Предсказаны масштабы падения выдачи ипотеки в России

      Неподготовленность Харьковской области к обороне объяснили

      Живущая в Европе юмористка пожаловалась на тоску по родине

      В Белгородской области без света оставались 240 тысяч человек

      Военкор объяснил значение взятия под контроль населенных пунктов в ДНР и под Харьковом

      В России 15-летнего школьника назвали украинским шпионом и едва не задушили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше