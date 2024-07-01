Названы категории россиян с выросшими с 1 июля пенсиями

Михалев: с 1 июля увеличат выплаты для уволившихся пенсионеров и инвалидов

С 1 июля для некоторых россиян вырастут пенсии. Категории граждан, которых ждет увеличение выплат, назвал aif.ru эксперт по пенсии Александр Михалев.

Для работающих пенсионеров, которые уволились в июне, выплаты индексируют автоматически с учетом коэффициентов, изменившихся за период их работы. Также поднимут пенсии гражданам, которым исполнилось 80 лет в июне.

Кроме того, вдвое увеличат выплаты от государства россиянам, которым установили первую группу инвалидности — их пенсия вырастет на 8134,88 рубля. Однако если инвалидность была установлена пенсионеру, достигшему 80 лет, двойного увеличения по обоим основаниям не произойдет, предупредил Михалев.

По словам эксперта направления «Народный фронт. Аналитика» Виктории Нельга, в июле вступят в силу изменения в законодательстве, которые упростят процедуру получения накопительной пенсии. Россияне смогут забрать пенсионные накопления единовременно, если рассчитанная из них накопительная пенсия окажется менее десяти процентов от установленного по всей стране размера прожиточного минимума пенсионера.

В Госдуму внесли законопроект о социальной доплате к страховой пенсии по старости для пенсионеров, имеющих 30-летний страховой страж. Согласно документу, сумма надбавки составит «до двукратной величины прожиточного минимума пенсионера». В беседе с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что пенсионеров, отработавших 30 и более лет, хотелось бы обеспечить повышенной пенсией. Однако необходимо четко отдавать себе отчет, не разбалансирует ли это пенсионный бюджет, не повлечет ли это снижение пенсии для остальных пенсионеров, отметила она.