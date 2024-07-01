Николь Шерзингер показала откровенные фото в бикини в честь 46-летия

Певица Николь Шерзингер снялась в черно-белом бикини в честь 46-летия

Экс-участница группы The Pussycat Dolls американская певица Николь Шерзингер показала откровенные фото в купальнике в честь 46-летия. Соответствующие публикации появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница предстала на размещенных кадрах в черно-белом бикини, состоящем из топа с треугольными чашками и V-образных трусов с заниженной талией и завязками. Она уложила волосы в пучок и надела солнцезащитные очки с коричневыми линзами.

В свою очередь, звезда отдохнула в бассейне, демонстрируя фигуру с разных ракурсов, и снялась в полный рост у каменной стены.

В июне немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум также снялась в откровенном виде в честь 51-летия.