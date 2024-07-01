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10:09, 1 июля 2024Россия

Односельчане рассказали о сильной религиозности устроивших теракт в Дагестане

РБК: жители села Сергокала заявили о сильной религиозности устроивших теракт

Кадр: Head of the Dagestan region Sergei Melikov / Reuters

Люди, устроившие теракт в Дагестане, были сильно религиозными. Однако никто из жителей села Сергокала не подозревал в них экстремистов. Об этом стало известно РБК.

Участие Асмана и Одиля Омаровых в нападении стало для их знакомых шоком. Один из жителей дагестанского села отметил, что многие знали о том, что братья были ваххабитами.

По его словам, наличие в Сергокале «спящих ячеек» обсуждалось между жителями, но никто не думал, что в них участвуют именно эти люди.

«Пару лет назад говорили про них, что они "такие", но они не подавали вида. Они прям сильно в религию, очень верующие», — поделилась другая односельчанка Омаровых.

Все участники нападения ходили в одну и ту же мечеть, обратили внимание сельчане. Они называют ее «ваххабитской» и утверждают, что ее построил Осман Омаров, который занимался строительным бизнесом. По их данным, через пару дней после теракта силовики забрали на допрос в Махачкалу всех, кто посещал эту мечеть, примерно 25 граждан.

Как утверждал RT, в построенной Омаровым мечети имам не был утвержден дагестанским муфтиятом.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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