Отдыхавший на популярном курорте Европы турист найден бездыханным на улице

Daily Mail: туриста нашли бездыханным на улице испанского курорта

Отдыхавший в Магалуфе, Испания, ирландский турист был найден бездыханным на улице. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 45-летнего отдыхающего обнаружили в 4:30 утра 1 июля после гуляний футбольных болельщиков, которые праздновали победу Англии над Словакией. Очевидцы рассказали, что он вдруг упал без сознания. Реанимировать мужчину не удалось.

Полиция смогла установить личность туриста по браслету-пропуску из отеля. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что отдыхавшая в Сочи туристка упала в горах и чудом выжила. Девушка отправилась на прогулку в лес вместе с приятелем и сорвалась с десятиметровой высоты.