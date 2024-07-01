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20:11, 1 июля 2024Путешествия

Отдыхавший на популярном курорте Европы турист найден бездыханным на улице

Daily Mail: туриста нашли бездыханным на улице испанского курорта

Фото: Clara Margais / dpa / Globallookpress.com

Отдыхавший в Магалуфе, Испания, ирландский турист был найден бездыханным на улице. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 45-летнего отдыхающего обнаружили в 4:30 утра 1 июля после гуляний футбольных болельщиков, которые праздновали победу Англии над Словакией. Очевидцы рассказали, что он вдруг упал без сознания. Реанимировать мужчину не удалось.

Полиция смогла установить личность туриста по браслету-пропуску из отеля. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что отдыхавшая в Сочи туристка упала в горах и чудом выжила. Девушка отправилась на прогулку в лес вместе с приятелем и сорвалась с десятиметровой высоты.

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      Марк Успенский
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