Парикмахер назвал раздражающую привычку клиентов перед окрашиванием волос

Парикмахер Рис Эндрюс из Южного Уэльса назвал раздражающую привычку клиентов перед окрашиванием волос. Соответствующая публикация появилась на его странице в TikTok.

В размещенном видео специалист призвал зрителей перестать мыть голову перед посещением салона красоты. «Это пустая трата вашего времени. Я хочу, чтобы ваши волосы были жирными», — заявил он и объяснил, что вырабатываемые кожей головы натуральные масла защищают волосы от химикатов, которые содержатся в красителях.

Ролик мастера стал вирусным, набрав более 328 тысяч просмотров. Подписчики разошлись во мнениях по данному вопросу. «Я видел множество видеороликов, на которых парикмахеры ругают тех, кто не моет голову перед окрашиванием», «Мне буквально приказали идти и мыть голову до стрижки», «Это имеет смысл, но почему парикмахеры не говорят нам об этом больше?», «Однажды моему парикмахеру пришлось мыть мои волосы перед их окрашиванием, потому что они были очень жирными», — писали они.

В июне парикмахер Джина Конвей раскрыла ухудшающие состояние волос ошибки в уходе. В первую очередь эксперт призвала после мытья головы не тереть влажные пряди о полотенце и не подвергать их укладке горячими инструментами без термозащиты.

