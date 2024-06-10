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17:45, 10 июня 2024Ценности

Парикмахер раскрыла ухудшающие состояние волос ошибки в уходе

Парикмахер Конвей: трение влажных волос о полотенце ухудшает их состояние

Фото: Yoann Boyer / Unsplash

Парикмахер Джина Конвей раскрыла ухудшающие состояние волос ошибки в уходе. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

В первую очередь эксперт призвала после мытья головы не тереть влажные волосы о полотенце и не подвергать их укладке горячими инструментами без термозащиты. При этом она посоветовала летом использовать солнцезащитный крем и масла. По ее мнению, данные средства помогут укрепить пряди.

«В жаркий сезон дайте волосам передышку. Всем нравятся пляжные волны, так что воспринимайте это как знак, что вам следует оставить их в покое», — отметила она.

В мае россиянкам раскрыли способы сохранить качество волос летом. В первую очередь им напомнили о важности использования термозащитных средств.

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      Мария Винар
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