Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего из Минска в Москву самолета попытались ослепить лазером

Пилотов самолета российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Минска в Москву Boeing 737–800 в воскресенье, 30 июня. На подлете к аэропорту Внуково экипаж доложил об освещении лазером зеленого цвета.

Несмотря на это, командир воздушного судна решил следовать на аэродром назначения. В результате лайнер благополучно приземлился в столичной авиагавани. Никто не пострадал.

Ранее почти две сотни российских туристов лишились части отпуска в Турции из-за задержки рейса. Инцидент случился на рейсе авиакомпании A-Jet из Москвы в Анталью. Самолет турецкого перевозчика должен был отправиться на популярный курорт еще в воскресенье, 30 июня, в 13:40.