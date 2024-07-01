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16:33, 1 июля 2024Путешествия

Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего из Минска в Москву самолета попытались ослепить лазером

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Пилотов самолета российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Минска в Москву Boeing 737–800 в воскресенье, 30 июня. На подлете к аэропорту Внуково экипаж доложил об освещении лазером зеленого цвета.

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Несмотря на это, командир воздушного судна решил следовать на аэродром назначения. В результате лайнер благополучно приземлился в столичной авиагавани. Никто не пострадал.

Ранее почти две сотни российских туристов лишились части отпуска в Турции из-за задержки рейса. Инцидент случился на рейсе авиакомпании A-Jet из Москвы в Анталью. Самолет турецкого перевозчика должен был отправиться на популярный курорт еще в воскресенье, 30 июня, в 13:40.

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      Фариза Бацазова
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