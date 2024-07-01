Похищение итальянского бизнесмена в центре Москвы попало на видео

СК: подозреваемые в похищении итальянского бизнесмена задержаны

Похищение итальянского бизнесмена Cтефано Гуидотти на Садовой-Триумфальной площади попало на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Москве.

На видеозаписи показано, как трое мужчин набросились на пострадавшего у многоквартирного дома на углу улицы. Затем оперативники показали кадры сделанные в квартире похитителей. Силовики сняли документы злоумышленников и оружие и задержали похитителей.

По данным правоохранителей, задержаны четверо мужчин в возрасте от 21 до 35 лет. Это граждане Узбекистана и России — из Дагестана. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека»). Следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом столицы об аресте мужчин.

По версии следствия, 28 июня фигуранты напали на Гуидотти около жилого дома в центре Москвы. Угрожая пистолетом и применяя насилие, они затащили его в автомобиль, надели наручники и мешок на голову. Затем обвиняемые направились в Брянск, где в заранее подготовленном помещении удерживали потерпевшего в течение суток. Силовики выяснили, что у похищенного незадолго до произошедшего возник конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности.