Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:43, 1 июля 2024Силовые структуры

Похищение итальянского бизнесмена в центре Москвы попало на видео

СК: подозреваемые в похищении итальянского бизнесмена задержаны
Начало событий в новости Раскрыты подробности о похищении представителя европейской компании в России

Похищение итальянского бизнесмена Cтефано Гуидотти на Садовой-Триумфальной площади попало на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Москве.

На видеозаписи показано, как трое мужчин набросились на пострадавшего у многоквартирного дома на углу улицы. Затем оперативники показали кадры сделанные в квартире похитителей. Силовики сняли документы злоумышленников и оружие и задержали похитителей.

По данным правоохранителей, задержаны четверо мужчин в возрасте от 21 до 35 лет. Это граждане Узбекистана и России — из Дагестана. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека»). Следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом столицы об аресте мужчин.

По версии следствия, 28 июня фигуранты напали на Гуидотти около жилого дома в центре Москвы. Угрожая пистолетом и применяя насилие, они затащили его в автомобиль, надели наручники и мешок на голову. Затем обвиняемые направились в Брянск, где в заранее подготовленном помещении удерживали потерпевшего в течение суток. Силовики выяснили, что у похищенного незадолго до произошедшего возник конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      «Это причины для беспокойства». В Кремле прокомментировали скопление войск Украины у белорусской границы

      Прокурор предложил 14 лет украинскому журналисту на суде в Москве

      На российский город обрушился град размером с помидоры

      Молния поразила 50 христиан

      Освобождение спецназом похищенного в России итальянца попало на видео

      «Динамо» объявило об уходе вратаря-рекордсмена

      В России признали экстремистскими и запретил распространять четыре книги

      В Севастополе объявили воздушную тревогу

      В Подмосковье 13-летний мальчик поместил в половой орган около 50 предметов

      Жесткое избиение мигрантами вступившихся за девушек россиян попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше