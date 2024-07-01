Раскрыты подробности о похищении представителя европейской компании в России

СК предъявил обвинения похитившим гендиректора SIAD Rus Гуидотти в Москве

В Москве следователи предъявили обвинение четырем мужчинам в возрасте от 21 до 36 лет, которые похитили гендиректора российского представительства европейской компании SIAD Rus Cтефано Гуидотти. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

Они проходят обвиняемыми по статье 126 УК РФ («Похищение человека»). Следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом столицы об аресте мужчин.

По версии следствия, 28 июня фигуранты напали на Гуидотти около жилого дома на улице Садовой-Триумфальной. Угрожая пистолетом и применяя насилие, они затащили его в автомобиль, надели наручники и мешок на голову. Затем обвиняемые направились в Брянск, где в заранее подготовленном помещении удерживали потерпевшего в течение суток. Силовики выяснили, что у похищенного мужчины незадолго до произошедшего возник конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности.

О похищении итальянца сообщалось ранее.