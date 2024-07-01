Представителя европейской компании похитили в центре Москвы

В центре Москвы неизвестные похитили гендиректора SIAD Rus Cтефано Гуидотти

В центре Москвы неизвестные похитили гендиректора российского представительства европейской компании SIAD Rus Cтефано Гуидотти и увезли в приграничный с Украиной регион. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На 56-летнего итальянца напали утром 28 июня на Садовой-Триумфальной улице и усадили в салон автомобиля BMW. Вечером того же дня родственники бизнесмена обратились в полицию. В результате оперативно-разыскных мероприятий силовики обнаружили подозрительный автомобиль в Брянске. Там же задержали хозяина машины и двоих его сообщников с именами Али, Надир и Залумхан. Итальянца освободили и вернули домой целым и невредимым.

Правоохранительные органы разбираются с похитителями, которые везли бизнесмена на Украину,

Гуидотти является представителем крупнейшего в Европе производителя технических газов. Почему он был похищен, должны выяснить силовики.

28 июня сообщалось, что Дзержинский областной суд Нижегородской области приговорил к девяти годам местного жителя, организовавшего 12 лет назад похищение своего знакомого из-за его недвижимости.