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11:59, 1 июля 2024Силовые структуры

Представителя европейской компании похитили в центре Москвы

В центре Москвы неизвестные похитили гендиректора SIAD Rus Cтефано Гуидотти
Стефано Гуидотти

Стефано Гуидотти . Кадр: Криоген-Экспо. Промышленные Газы - Выставка / YouTube

В центре Москвы неизвестные похитили гендиректора российского представительства европейской компании SIAD Rus Cтефано Гуидотти и увезли в приграничный с Украиной регион. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На 56-летнего итальянца напали утром 28 июня на Садовой-Триумфальной улице и усадили в салон автомобиля BMW. Вечером того же дня родственники бизнесмена обратились в полицию. В результате оперативно-разыскных мероприятий силовики обнаружили подозрительный автомобиль в Брянске. Там же задержали хозяина машины и двоих его сообщников с именами Али, Надир и Залумхан. Итальянца освободили и вернули домой целым и невредимым.

Правоохранительные органы разбираются с похитителями, которые везли бизнесмена на Украину,

Гуидотти является представителем крупнейшего в Европе производителя технических газов. Почему он был похищен, должны выяснить силовики.

28 июня сообщалось, что Дзержинский областной суд Нижегородской области приговорил к девяти годам местного жителя, организовавшего 12 лет назад похищение своего знакомого из-за его недвижимости.

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      Любовь Ширижик
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