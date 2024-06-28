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16:41, 28 июня 2024Силовые структуры

Похитившего 12 лет назад знакомого из-за недвижимости россиянина осудили на девять лет

В Нижегородской области похитившему 12 лет назад своего компаньона дали 9 лет

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Дзержинский областной суд Нижегородской области приговорил к девяти годам местного жителя, организовавшего 12 лет назад похищение своего знакомого из-за его недвижимости. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как установил суд, осужденный не только организовал и руководил похищением. Пострадавший являлся компаньоном фигуранта по предпринимательской деятельности. Подсудимый решил похитить его для того, чтобы тот передал ему права собственности на спорное недвижимое имущество. В настоящий момент местонахождения компаньона обвиняемого так и не установлено. В 2013 году суд признан его безвестно отсутствующим.

По данным правоохранителей, для этого злоумышленник нанял троих исполнителей. В марте 2012 года они выследили потерпевшего у его дома, затем насильно посадили в автомобиль и увезли на территорию у Ново-Стригинского кладбища, где передали фигуранту.

Обвиняемый признан виновным по части 2 статьи 126 УК РФ («Организация похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его соучастники в 2019 и в 2020 годах также приговорены к лишению свободы.

Ранее сообщалось, что суд в Видном огласил приговор в отношении трех мужчин, которые похитили знакомого из квартиры и вымогали у него 1,5 миллиона рублей несуществующего долга.

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      Анна Габай
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