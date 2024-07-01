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13:56, 1 июля 2024Силовые структуры

Назван мотив похищения итальянца в России

СК: мотивом похищения итальянца в Москве стал его конфликт с конкурентом
Начало событий в новости Раскрыты подробности о похищении представителя европейской компании в России

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Гражданина Италии похитили в центре Москвы из-за его конфликта с конкурентом. Мотив преступления назвали «Ленте.ру» в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Речь идет о Cтефано Гуидотти — гендиректоре российского представительства европейской компании SIAD Rus — крупнейшего в Европе производителя технических газов. По данным следствия, незадолго до похищения иностранец повздорил с конкурентом из сферы коммерческой деятельности.

Следователи предъявили обвинение четырем мужчинам в возрасте от 21 до 36 лет, похитившим итальянца. По версии следствия, 28 июня они напали на Гуидотти около жилого дома на улице Садовой-Триумфальной. Угрожая пистолетом и применяя насилие, обвиняемые затащили иностранца в автомобиль, надели наручники и мешок на голову. Похитители увезли бизнесмена в Брянск, где в заранее подготовленном помещении удерживали его в течение суток.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемых. Заложник цел и невредим.

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      Любовь Ширижик
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