Освобождение спецназом похищенного в России итальянца попало на видео

МВД показало видео освобождения похищенного в Москве итальянского бизнесмена

Спецназ освободил похищенного в Москве итальянского бизнесмена, которого удерживали в частном доме Брянска. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в МВД России.

На кадрах видны силовики, проникающие в дом через окна. На земле лежат похитители. Также показан итальянец, который лежит на кровати, прикованный наручниками.

Среди задержанных трое россиян и их сообщник-иностранец. У них изъят пистолет. Заложник освобожден, его жизнь вне опасности.

Речь идет о Cтефано Гуидотти — гендиректоре российского представительства европейской компании SIAD Rus — крупнейшего в Европе производителя технических газов. По данным следствия, незадолго до похищения иностранец повздорил с конкурентом по коммерческой деятельности.

Следователи предъявили обвинение четырем мужчинам в возрасте от 21 до 36 лет, похитившим итальянца. По версии следствия, 28 июня они напали на Гуидотти около жилого дома на улице Садовой-Триумфальной. Угрожая пистолетом и применяя насилие, обвиняемые затащили иностранца в автомобиль, надели наручники и мешок на голову. Похитители увезли бизнесмена в Брянск, где в заранее подготовленном помещении удерживали его в течение суток.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемых.