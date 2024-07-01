СК попросит об аресте похитивших представителя европейской компании в России мужчин

СК попросит арестовать похитивших гендиректора SIAD Rus Гуидотти в Москве мужчин

Следствие попросит арестовать четырех мужчин в возрасте от 21 до 36 лет, которые похитили генерального директора российского представительства европейской компании SIAD Rus Cтефано Гуидотти. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя московского главка Следственного комитета (СК) России Юлия Иванова.

СК намерен ходатайствовать об аресте обвиняемых перед Замоскворецким районным судом столицы.

Ранее следователи предъявили им обвинение в похищении человека.

Нападение на Гуидотти произошло 28 июня. Фигуранты напали на мужчину около жилого дома на улице Садовой-Триумфальной в Москве и, угрожая пистолетом и применяя насилие, затащили его в автомобиль. Там злоумышленники надели на потерпевшего наручники и мешок на голову, а затем увезли в Брянск, где удерживали в течение суток.