Похудевшая до 43 килограммов блогерша рассказала о перенесенной булимии

Блогерша Валя Карнавал рассказала о перенесенной булимии

Популярная российская блогерша Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова), похудевшая до 43 килограммов, рассказала о перенесенной булимии. Подробности она раскрыла в интервью журналистке Надежде Стрелец, доступном на YouTube.

Карнавал отметила, что похудела до 43 килограммов при изначальном весе 65 килограммов. «Я прошла через булимию, через вот это вот все, никому не пожелаю. Девчонки, если вы с таким сталкиваетесь, проживаете этот момент сейчас, гоните его, вылезайте из этой ямы, ничего хорошего там не будет», — призвала она. Блогерша пояснила, что на протяжении полутора лет она вызывала рвоту после каждого приема пищи.

По словам Карнауховой, булимия не помогала ей похудеть. «В какой-то момент я поняла: "Так, Валя, стоп. Ты худеешь, полнеешь обратно. (...) Полюби себя такую, какая ты есть"», — сказала она.

В декабре 2023 года Валя Карнавал раскрыла свой вес и назвала причины похудения. На тот момент она похудела до 46,3 килограмма и отметила, что это произошло из-за нервного напряжения, недостатка сна и интенсивной работы.