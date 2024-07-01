Полчища крыс захватили район города и заставили жильцов облачиться в защитные костюмы

В Великобритании крысы захватили район города в графстве Хартфордшир

В Великобритании полчища крыс захватили район в городе Уотфорд, графство Хартфордшир, и терроризируют жильцов крупного жилого комплекса. Об этом пишет Daily Star.

На нашествие грызунов пожаловались обитатели ЖК Watford Community Housing и его окрестностей. По их словам, крысы грызут провода и даже автомобили, а также забираются в сады. Одна жительница рассказала, что на ее участке поселились сразу девять крыс. Это заставило ее облачаться защитный костюм и резиновые сапоги во время занятий садоводством.

Проблемы в районе начались еще в 2023 году. С тех пор службы по борьбе с вредителями трижды пытались извести крыс, однако они каждый раз возвращаются. Марина Гвилова рассказала, что крысы пробрались в ее новую машину и погрызли салон. Ущерб составил одну тысячу фунтов стерлингов (108,4 тысячи рублей). В частности, вредители уничтожили в автомобиле электропроводку и даже прогрызли дно.

Жильцы Watford Community Housing уверены, что нашествие крыс началось из-за мусора, который скопился на участке одного из арендаторов и не вывозится. «Я с прошлого года не могу в сад выйти, потому что как будто живу рядом со свалкой. Запах ужасный, а в некоторые дни мы даже не можем окна открыть, потому что вонь пропитывает весь дом», — заявила Гвилова.

Кроме того, женщина рассказала, что крысы пищат и копошатся в мусоре круглые сутки. «Иногда из-за шума мне кажется, что там бродят какие-то монстры», — сказала она.

В горсовете заявили, что владелец жилого комплекса уже обязался решить проблему и якобы занимается этим. Власти утверждают, что если крысы не будут истреблены, против него будут приняты «меры юридического характера, чтобы обеспечить безопасность жителей города».

Ранее сообщалось, что жители многоквартирного дома в британском городе Питерборо, графство Кембриджшир, пожаловались на нашествие крыс. Люди заявили, что крысы свободно ползают по стенам здания.