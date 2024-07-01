Популярная 59-летняя актриса снялась без штанов

59-летняя актриса Элизабет Херли снялась без штанов во время отдыха на Ибице

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась без штанов во время отдыхе на Ибице. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

59-летняя звезда предстала перед камерой в белом бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach, которое включало в себя топ с завязками на шее и трусы с заниженной талией. Также она надела поверх серую майку с принтом в виде глаза на груди. На одном из кадров артистка позировала в кресле, подогнув под себя ногу, на другом — сидела на кушетке рядом с собакой.

При этом знаменитость дополнила образ серьгами-кольцами, распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глазах, подведя их черными стрелками.

В июне Элизабет Херли также поделилась откровенным видео из ванной комнаты.