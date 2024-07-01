Популярный российский комик удивился ценам на квартиры в Москве

Комик Дмитрий Позов удивился высоким ценам на аренду квартир в Москве

Популярный российский комик Дмитрий Позов удивился ценам на аренду квартир в Москве. Свое мнение о высокой стоимости съемного жилья в столице он высказал в интервью журналисту Карену Адамяну, видео доступно на YouTube.

Позов отметил, что его не удивляет наличие на рынке арендной недвижимости объектов за миллион рублей в месяц и дороже. Однако то, что такие квартиры вполне обычные, вызывает негодование. «Всегда было в голове, что вот, допустим, квартира, которая в аренду стоит миллион, к примеру, это... Я как Тони Старк должен жить. И вдруг я открываю объявление и вижу, что 600-700 тысяч в аренду — просто симпотные квартиры», — объяснил комик.

Позов добавил, что думал над переездом в съемное жилье на время ремонта в своей новой квартире, однако отказался от этой идеи. По его словам, арендовать квартиру с детьми очень сложно.

Ранее актриса Екатерина Варнава опровергла слухи, что владеет большим количеством недвижимости. Она заявила, что продала свою квартиру в Москве и сейчас живет в съемной.