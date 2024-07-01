Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:16, 1 июля 2024Экономика

Популярный российский комик удивился ценам на квартиры в Москве

Комик Дмитрий Позов удивился высоким ценам на аренду квартир в Москве
СюжетЦены на квартиры:

Кадр: Макарена / Youtube

Популярный российский комик Дмитрий Позов удивился ценам на аренду квартир в Москве. Свое мнение о высокой стоимости съемного жилья в столице он высказал в интервью журналисту Карену Адамяну, видео доступно на YouTube.

Позов отметил, что его не удивляет наличие на рынке арендной недвижимости объектов за миллион рублей в месяц и дороже. Однако то, что такие квартиры вполне обычные, вызывает негодование. «Всегда было в голове, что вот, допустим, квартира, которая в аренду стоит миллион, к примеру, это... Я как Тони Старк должен жить. И вдруг я открываю объявление и вижу, что 600-700 тысяч в аренду — просто симпотные квартиры», — объяснил комик.

Позов добавил, что думал над переездом в съемное жилье на время ремонта в своей новой квартире, однако отказался от этой идеи. По его словам, арендовать квартиру с детьми очень сложно.

Ранее актриса Екатерина Варнава опровергла слухи, что владеет большим количеством недвижимости. Она заявила, что продала свою квартиру в Москве и сейчас живет в съемной.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на слова Зеленского о готовности к переговорам

      Российских инвалидов собрались активнее привлекать к труду

      Власти оценили сроки решения проблемы массового отключения электричества в регионе России

      Россиянка заявила о связи с ООН и подожгла квартиру

      В России стартовали продажи обновленного популярного кроссовера из Китая

      «Локомотив» объявил об уходе Антона Миранчука

      Суперкомпьютеры и ИИ использовали для решения величайшей проблемы биологии

      Медведь попытался украсть тапки россиянина и попал на видео

      Глава МВД отметил снижение числа совершаемых иностранцами в России преступлений

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше