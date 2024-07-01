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19:24, 1 июля 2024Экономика

Потери европейского бизнеса из-за сокращения рабочей недели оценили

Cepyme: бизнес Испании потеряет €42,4 млрд из-за сокращения рабочей недели

Фото: CoWomen / Unsplash

Из-за сокращения рабочей недели бизнесу Испании грозят серьезные убытки. Потери европейской страны оценили в исследовательском отделе национальной организации малых и средних предприятий (Cepyme), сообщает РИА Новости.

Сокращение рабочего времени с 40 до 37,5 часа в неделю приведет к потере малого и среднего бизнеса около 42,4 миллиарда евро.

«Эта цифра подразумевает прямые затраты в размере около 11,8 миллиарда евро на рабочие часы, которые больше не будут отработаны, но которые продолжат оплачиваться, и к этому следует добавить 30,6 миллиарда евро — валовую добавленную стоимость, которая больше не будет производиться за счет сокращения рабочего времени», — предрекли аналитики.

В Cepyme полагают, что подобные инициативы должны учитывать производительность труда ради выживания малого и среднего бизнеса. Сокращать рабочее время необходимо только после повышения этого параметра. В то же время производительность труда в испанских компаниях в первом квартале 2024 года была на 3,3 процента ниже, чем в 2023-м и на 2 процента ниже, чем в 2015 году.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышев предложил сократить рабочую пятницу для женщин. Инициатива предполагает уменьшение трудового дня на два часа по пятницам с сохранением среднего уровня заработной платы. Меру предлагается ввести как обязательную для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих и рекомендательную — для частных компаний. По данным министерства труда и социальной защиты за март 2023 года, женщины составляют 49 процентов от всей рабочей силы в России, при этом женщины продолжают выполнять множество домашних обязанностей и ухаживать за детьми — на это уходит порядка шести часов в день, подчеркнул Чернышев.

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