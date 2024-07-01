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13:40, 1 июля 2024Силовые структуры

Появились подробности о написавшем ГУР на памятнике Жукову в Москве

Baza: туляк, написавший ГУР на памятнике Жукову в Москве, думал, что это код
Начало событий в новости Россиянина обманули мошенники и вынудили испортить памятник Жукову в Москве

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Телефонные мошенники убедили 57-летнего жителя Тульской области написать ГУР на памятнике Жукову в Москве якобы под видом кодового слова для поимки аферистов. Подробности появились у Baza.

По данным издания, 21 июня с мужчиной связались неизвестные и, представившись сотрудниками Центробанка, запугали его тем, что мошенники взломали его профиль на «Госуслугах» и пытаются взять на его имя кредиты. Туляка убедили оформить самому кредиты и перевести их на якобы безопасный счет.

Обманутый мужчина взял в банках 881 тысячу рублей и отправил их преступникам. Затем с ним снова связались аферисты и уговорили ехать в Москву. Прибыв в столицу, потерпевший по указанию звонивших приобрел баллончик с краской и нанес на памятник Жукову кодовое слово ГУР, думая, что помогает поймать мошенников. Однако его задержали полицейские.

Уже в отделе внутренних дел выяснилось, что жертвой обмана также чуть не стала его жена. В отношении туляка возбудили уголовное дело по статье о порче памятников Великой Отечественной войны.

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      Любовь Ширижик
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