Появились подробности о написавшем ГУР на памятнике Жукову в Москве

Baza: туляк, написавший ГУР на памятнике Жукову в Москве, думал, что это код

Телефонные мошенники убедили 57-летнего жителя Тульской области написать ГУР на памятнике Жукову в Москве якобы под видом кодового слова для поимки аферистов. Подробности появились у Baza.

По данным издания, 21 июня с мужчиной связались неизвестные и, представившись сотрудниками Центробанка, запугали его тем, что мошенники взломали его профиль на «Госуслугах» и пытаются взять на его имя кредиты. Туляка убедили оформить самому кредиты и перевести их на якобы безопасный счет.

Обманутый мужчина взял в банках 881 тысячу рублей и отправил их преступникам. Затем с ним снова связались аферисты и уговорили ехать в Москву. Прибыв в столицу, потерпевший по указанию звонивших приобрел баллончик с краской и нанес на памятник Жукову кодовое слово ГУР, думая, что помогает поймать мошенников. Однако его задержали полицейские.

Уже в отделе внутренних дел выяснилось, что жертвой обмана также чуть не стала его жена. В отношении туляка возбудили уголовное дело по статье о порче памятников Великой Отечественной войны.