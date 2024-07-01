Россиянина обманули мошенники и вынудили испортить памятник Жукову в Москве

Обманутый мошенниками туляк оставил надпись ГУР на памятнике Жукову в Москве

В Москве полицейские задержали 57-летнего жителя Тульской области, испортившего памятник маршалу Жукову на Манежной площади. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Днем 29 июня мужчина написал на постаменте ГУР и попытался скрыться, но ему помешали силовики. Туляк оказал им сопротивление, однако его все-таки доставили в отдел полиции.

Там выяснилось, что он стал жертвой телефонных мошенников. Они вынудили его взять несколько кредитов на общую сумму 500 тысяч рублей, а затем заставили испортить памятник советскому полководцу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о порче памятников Великой Отечественной войны. Туляку грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет в колонии.

5 июня Тверской суд Москвы заключил под стражу двух россиянок, написавших аббревиатуру ГУР на памятнике маршалу Георгию Жукову на Манежной площади. Медсестер Веру Николаеву и Анастасию Лысенкову заключили под стражу по делу о повреждении воинских мемориалов до 3 августа.