Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:27, 1 июля 2024Силовые структуры

Придумавшая систему наказаний для приемных детей россиянка получила пять лет колонии

На Урале женщина истязала приемных детей и получила пять лет колонии

Фото: Александр Лизратов / Коммерсантъ

На Урале Верхотурский районный суд приговорил местную жительницу к пяти годам лишения свободы за то, что она придумала систему наказаний для приемных детей и с ее помощью истязала их. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратура Свердловской области.

Женщина признана виновной по части 2 статьи 117 («Истязание двух или более заведомо несовершеннолетних лиц») Уголовного кодекса РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с нее в пользу потерпевших компенсацию морального вреда на общую сумму 3,4 миллиона рублей.

Как установил суд, осужденная являлась опекуном потерпевших. В период с 2012 по 2020 год она без повода систематически избивала детей, а также совершала иные насильственные действия в отношении четверых подопечных и одной удочеренной девочки. Также подсудимая придумала систему наказаний, причиняющую детям физические и психические страдания.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области будут судить 29-летнюю жительницу, которая истязала и бросила ребенка в квартире.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о минометной атаке ВСУ на крупное российское предприятие

      Осужденной за взятки топ-менеджеру российской корпорации снизили срок наказания

      В Германии оценили шансы Макрона попасть в учебник по истории после провала на выборах

      В России взыскали с Google 10 миллиардов рублей

      Глава МИД Германии резко высказалась о планах Путина в Европе

      Предсказаны масштабы падения выдачи ипотеки в России

      Неподготовленность Харьковской области к обороне объяснили

      Живущая в Европе юмористка пожаловалась на тоску по родине

      В Белгородской области без света оставались 240 тысяч человек

      Военкор объяснил значение взятия под контроль населенных пунктов в ДНР и под Харьковом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше