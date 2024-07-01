Продюсер рассказал о поддержавших СВО украинских артистах

Продюсер Дзюник: на Украине многие артисты ждут прихода России

Продюсер Леонид Дзюник рассказал об украинских артистах, поддерживающих специальную военную операцию (СВО). Его слова приводит издание «Абзац».

Медиаменеджер заявил, что многие знаменитости на Украине стали «заложниками ситуации», не имея возможности ни свободно выехать из страны, ни открыто высказать свою политическую позицию. «На Украине много артистов и не только артистов, но и простых людей, которые ждут русских. Сегодня они боятся просто слово сказать. Некоторые перестали переписываться в социальных сетях из-за страха попасть в тюрьму», — пояснил он.

Дзюник предположил, что некоторым звездам ради своей безопасности приходится имитировать поддержку украинского политического курса. «Люди боятся проявить себя и, поверьте, многие молятся, чтобы Россия пришла», — заключил он.

Ранее в поддержку СВО высказалась народная артистка Украины, певица Таисия Повалий. Звезда заявила, что «затаилась» и ждала перемен на Украине с 2014 года.