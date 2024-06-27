Украинская певица одобрила проведение СВО

Украинская певица Повалий заявила, что СВО стало спасением для ее народа

Народная артистка Украины, певица Таисия Повалий одобрила проведение специальной военной операции (СВО) Россией. Свою позицию она высказала в YouTube-шоу «СКАЖИНЕМОЛЧИ».

Повалий назвала СВО «спасением для таких, как она». Певица заявила, что «затаилась» и ждала перемен на Украине с 2014 года. Она также назвала обманом обещания президента Владимира Зеленского, который баллотировался с мирными лозунгами.

«Живя в Киеве, я понимала, что нас просто уничтожают, и с каждым днем все хуже и хуже становится вокруг», — отметила артистка. Она добавила, что некоторые ее украинские коллеги находятся «в затуманенном состоянии», но есть и те, кто был рад началу СВО.

Ранее переехавшую в Россию Повалий потребовали лишить украинского гражданства. Служба безопасности Украины обвинила артистку в «коллаборационной деятельности, публичных призывах к агрессивной войне и оправдании вторжения РФ».