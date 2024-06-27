Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:22, 27 июня 2024Культура

Украинская певица одобрила проведение СВО

Украинская певица Повалий заявила, что СВО стало спасением для ее народа
Таисия Повалий

Таисия Повалий . Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народная артистка Украины, певица Таисия Повалий одобрила проведение специальной военной операции (СВО) Россией. Свою позицию она высказала в YouTube-шоу «СКАЖИНЕМОЛЧИ».

Повалий назвала СВО «спасением для таких, как она». Певица заявила, что «затаилась» и ждала перемен на Украине с 2014 года. Она также назвала обманом обещания президента Владимира Зеленского, который баллотировался с мирными лозунгами.

«Живя в Киеве, я понимала, что нас просто уничтожают, и с каждым днем все хуже и хуже становится вокруг», — отметила артистка. Она добавила, что некоторые ее украинские коллеги находятся «в затуманенном состоянии», но есть и те, кто был рад началу СВО.

Ранее переехавшую в Россию Повалий потребовали лишить украинского гражданства. Служба безопасности Украины обвинила артистку в «коллаборационной деятельности, публичных призывах к агрессивной войне и оправдании вторжения РФ».

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Он оскорбил народ». Володин и другие депутаты Госдумы ответили на слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

      Муж Алсу отказался разводиться с певицей

      Побывавшая в Европе блогерша рассказала о неприятном отличии европейцев от россиян

      Apple потеряла лидерство на рынке смартфонов в США

      Генсек ООН ответил на вопрос об отмене механизма права вето

      Российские звезды отправились с концертами-сюрпризами в школы

      Бывшего министра обороны ДНР этапируют в колонию. Игорь Стрелков осужден на четыре года

      В Казахстане обвинили Украину в провокации из-за нападения на блогера

      Бизнес в Германии заподозрили в поставках в Россию люксовых машин

      59-летняя Ирина Безрукова раскрыла секреты молодости

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше